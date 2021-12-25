/668097/وزيرة-الصناعة-16-مليار-جنيه-تم-ضخهم-لبعض-المشروعات-في-الصعيد

قالت وزيرة الصناعة والتجارة، الدكتورة نفين جامع، انه تم العمل على الأيدي العاملة والمشروعات الخاصة التي تساهم معنا في العمل بشكل غير رسمي، والعمل على ضخ 16 مليار جنيه في المشروعات التي يتم العمل عليها في محافظات الصعيد.

وأضافت الوزيرة أنه تم العمل على مشروعات التي تخدم مبادرة حياة كريمة، حيث تم استهداف المراكز المستهدفة من قبل الوزارة وتم إعداد دراسة جدوى لها، وتم ضخ 563 مليون جنيه لإقامة مشروعات صناعية وانتاجية صغيرة ومتناهية الصغر، حيث وفرت 21 ألف مشروع و38 ألف فرصة عمل.

كانت احتفالية افتتاح عددًا من المشروعات القومية التي يفتتحها الرئيس السيسي، اليوم السبت في عددًا من المحافظات بالوجة القبلي، بدأت منذ قليل، حيث بدأ بتلاوة قرآنية للشيخ خالد الجارجي.

وزيرة الصناعة توضح دور حياة كريمة في الصعيد

قالت الدكتورة نفين جامع وزيرة الصناعة، إن اهتمام الدولة بالمواطن الصعيدي يسير في مسار جيد للغاية، والعمل على انشاء المشروعات القومية هناك سيفتح مشروعات عمل للشباب.

وأضافت جامع ان المجمعات التي يتم افتتاحها اليوم في بني سويف والأقصر والمنيا وسوهاج، تم تخصيص أنشطة لهذه المجمعات وسيتم عرضهم إلى الطرح وبها العديد من التيسيرات وفق تعليمات الرئيس.

وأشارت جامع، أن القطات الخاصة شريك أساسي مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك من خلال الغرف التجارية ومجالس الصناعة، ويشاركون في اتخاذ القرارات والاقتراحات، وبالتالي جميع المجمعات الصناعية التي يتم افتتاحها اليوم، مطروح للمستثمرين، وذلك وفق دراسة الجدوى التي يقدمها والدولة ترحب بذلك.

واختتمت أن الوزارة لها دورين في حملة حياة كريمة، حيث تم افتتاح طاقات انتاجية للعمل في الوزارة، وذلك بسب المطاليب التي تحتاجها حياة كريمة، والعمل أيضا على انشاء المجمعات الصناعية في بعض القرى لاتاحة فرص عمل للاشخاص المستهدفين من حياة كريمة.

الرئيس السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات في الصعيد

يذكر أن الرئيس يفتتح، صباح اليوم ،من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن افتتاحات المشروعات القومية، اليوم، تأتي ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح أول أمس، عددًا من المشاريع القومية بمحافظة أسيوط، بحضور عدد كبير من قيادات الدولة.

وأكد الرئيس خلال حديثه أهمية التعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه يجري الآن تعاون مستمر مع مختلف الشركات التابعة للقطاع الخاص لإنجاز العديد من المشاريع القومية المنفذة.