ترتيب جدول الدوري الإسباني 2021/2022

يدخل فريق برشلونة مباراته المقبلة أمام نظيرة مايوركا، والتي من المقرر أن تقام في تمام الساعة العاشرة مساءً، يوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد 46 نقطة

2- إشبيلية 38 نقطة

3 - ريال بيتيس 33 نقطة

4- رايو فاييكانو، 30نقطة

5 - أتلتيكو مدريد 29 نقطة

6- ريال سوسيداد 29 نقطة

7- برشلونة 28 نقطة

8- فالنسيا، 28 نقطة

9- فياريال 25 نقاط

10- اتلتيك بلباو 24 نقاط

11- إسبانيول 23 نقطة

12- غرناطة 22 نقطة

13- أوساسونا 22 نقاط

14- سلتا فيجو 20 نقطة.

15- مايوركا 20 نقطة

16- خيتافي 15 نقطة

17- إلتشي 15 نقطة

18- ألافيس 15 نقاط

19- قادش 14 نقاط

20- ليفانتي 8 نقاط.

انتهت أحداث مباراة برشلونة وأوساسونا بالتعادل الإيجابي، بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني.

عاد فريق برشلونة بهدف التقدم الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 49 من عمر اللقاء، عن طريق عبد الصمد الزلزولي، من خلال مرور رائع من عثمان ديمبيلي وأرسل كرة مقوسة من يمين منطقة الجزاء لتصل إلى عبد الصمد الزلزولي الذي سدد كرة صاروخية داخل الشباك.

موقف الفريقين في الدوري

جاء فريق أوساسونا بهدف التعادل في المباراة والأخير في اللقاء، في الدقيقة الـ 86 عن طريق كيمي أفيلا، من خلال كرة مقوسة من ركلة ركنية من الطرف الأيسر لصالح أوساسونا شتتها الدفاع لتصل إلى كيمي أفيلا على حدود منطقة الجزاء سدد كرة صاروخية سكنت شباك حارس مرمى برشلونة.

ويحتل فريق برشلونة بهذه النتيجة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 24 نقطة، فيما يحتل أوساسونا المركز العاشر برصيد 22 نقطة.

تشكيل برشلونة في المباراة:

حارس المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: جيرارد بيكيه – رونالد أراخو – صامويل أومتيتي.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – جافي – نيكو جونزاليز - فرينكي دي يونج.

الهجوم: عبد الصمد الزلزولي – لوك دي يونج – عثمان ديمبيلي