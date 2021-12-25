/668089/1500-جنيه-نائب-التنسيقية-يعترض-على-ارتفاع-سعر-متر-التصالح-بمركز-أبانوب-ويطالب-بتخفيضه

تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى اللواء محمود شعرواي، وزير التنمية المحلية بشأن ارتفاع الأسعار المقررة للتصالح للمتر في الأراضي بقرية القداديح وعرب العوامر التابعة لمركز ابنوب بمحافظة أسيوط.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم محمد اسماعيل بطلب إحاطةبشأن ارتفاع سعر المتر فى التصالح

ارتفاع سعر متر التصالح

وأوضح محمد اسماعيل ، فى الطلب المقدم منه أن سعر المتر بلغ (۱۵۰۰ جنيه)، مضيفا” أن الأهالي على استعداد تام لتقنين أوضاعهم وتسديد أموال الدولة، لكنهم يأملون تخفيض المبلغ نظرا لحالة الفقر الشديد التي يعيشها الأهالي، والتي على أساسها تم إدراج القريتين ضمن مبادرة حياة كريمة لأنها من القرى الأكثر فقرا علما بأنه يوجد بعض القري يصل سعر المترالي (80جنيه) في محافظة الاسماعيلية.

وطالب النائب محمد اسماعيل بإحالة طلب الإحاطة الي لجنة الإدارة المحلية ذلك للمناقشة نظرا لأهمية الموضوع .

تجدر الاشارة إلى أن تنسيقية شباب الاحزاب عقدت أمس صالون بعنوان "المصريون فى الخارج نجاحات وتحديات ومستهمة فى تنمية الاقتصاد"الذي يعقد الان ويبث عبر صفحة تنسيقية شباب الأحزاب والسايسيين على فيسبوك وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم وذلك للحديث عن استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين في الخارج التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، بالإضافة إلى الحديث عن مساهمات المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني والعقبات التي تواجه بعضهم في الاستثمار واقتراح حلول لها.

واستضاف الصالون بجانب الوزيرة لتوسعة دائرة النقاش والمشاركة من المتخصيين وكافة الأطراف النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وأحمد صقر المقيم بالخارج والمستثمر بمشاريع ناشئة في مصر ويقوم على إدارة الصالون النائب والكاتب الصحفي عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.