/668090/بعد-تأجيل-مباراة-ليدز-تعرف-على-مواجهة-مباراة-ليفربول-القادمة

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لمباراته المقبلة أمام نظيرة ليستر ستي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الدوري.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ترتيب ليفربول في الدوري

يحتل فريق ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق.

رابطة أندية الدوري الإنجليزي

الجدير بالذكر أن أعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس الماضي تأجيل مباراة فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع نظيره ليدز يونايتد بسبب انتشار الإصابات بفيروس كورونا في فريق ليدز.

بينما يقع فريق ليدز في المرتبة الـ16 برصيد 16 نقطة من أصل 18 لقاء خاضه الفريق حتي الأن.

وضرب ليفربول موعداً مع أرسنال في الدور النصف النهائي بكأس الرابطة الإنجليزية، في لقاء قوي بين الفريقين سيقام يوم 3 يناير، بينما يتقابل تشيلسي مع توتنهام في الجهة الأخرى.

نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي

كان أنتهى الوقت الأصلي بالمباراة بالتعادل 3/3، وأحرز أهداف الريدز كلا من تشامبرلين وجوتا ومينامينو، بينما أحرز لليستر كلاً من جيمي فاردي هدفين وجيمس ماديسون هدف، قبل أن يحسم ليفربول التأهل لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4.

وغاب عن اللقاء الفرعون المصري محمد صلاح، حيث فضل يورجن كلوب إراحة العديد من اللاعبين خلال اللقاء.

وأستطاع ليفربول أن يحرز هدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة بعدما كان متأخر بنتيجة 3/2، وينقذ كتيبة كلوب اللاعب الشاب مينامينو .

ليضرب ليفربول موعداً مع أرسنال في الدور النصف النهائي بكأس الرابطة الإنجليزية، في لقاء قوي بين الفريقين.