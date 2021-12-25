بعد تسريب مقطع من أغنيتها على يد روبي..ساندي لـ دوت الخليج: «مشكلتها مش معايا»

/668096/بعد-تسريب-مقطع-من-أغنيتها-على-يد-روبيساندي-لـ-تحيا-مصر-مشكلتها-مش-معايا

كشفت المطربة ساندي، في أول تعليق لها بعد تسريب روبي أغنيتها الجديدة التي أتت بعنوان “فى ال لاا لاا لاا لاا”، قبل طرحها بأيام،تحت اسم “الهشك بشك”، حقيقة الخلاف بينهما، مشيرة إلى أنها ليس لها علاقة بمشكلة روبي مع الأغنية وعلاقتهما وطيدة حتى الأن.

دوت الخليج يرصد حقيقة خلاف ساندي مع روبي بسبب أغنية الهشك بشك

وقالت ساندي في تصريح خاص لموقع دوت الخليج: “الأغنية تم حذفها من وليد منصور بسبب عدم وجود تنازلات، ومعنديش مشكلة مع روبي خالص، وأكيد وليد اللي عارف كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع روبي”.

وتابعت حول علاقتها مع روبي بعد تسريب الأخيرة مقطع من أغنيتها: “الأغنية بتاعتي فعلا والمفروض هتنزل بعد أيام، بس مش زعلانه منها في حاجة ومش ديما المشكلة عند المطرب ممكن المؤلف أو المنتج بتعاها يكون هو السبب”.

وأكدت: “مفيش بيني وبين روبي غير كل خير”.

أزمة بين روبي وساندى بسبب "الهشك بشك" و"فى ال لاا لاا لاا لاا"

وكان تداولت المواقع الإخبارية، نشوب أزمة قوية بين روبي والمطربة ساندي، بعد أن قامت الأولى بطرح مقطع من الأغنية ثم تفاجئ الجمهور بحذفها للعمل، ثم تبين أن ساندي انتهت بالفعل من تصوير عمل يحمل نفس الكلمات ومن المقرر أن تطرحه خلال أيام، مما جعل الجمهور يتنبأ بوجود مشكلة كبيرة بين ساندي وروبي وصلت لحد الغيرة من أعمالها.

الجمهور يتنبأ بمشكلة ساندي وروبي

وعلق أحد المتابعين على هذه الأزمة قائلا: طيب ركزوا كدة معايا في الكلام ده.. وليد منصور اتعاقد مع ساندي علي أغنية جديدة اسمها" في الالا لا " .. الأغنية دى كانت المفروض روبي هتغنيها ولما فسخ العقد معاها خد الأغنية بتاعته .. بعد صورة وليد منصور مع ساندي والرواج الكبير اللي حصل للأغنية قبل حتي البرومو ماينزل بكرة وان الأغنية خلاص هتنزل يوم رأس السنة”.

وتابع: “روبي تقريبا اتضايقت وغيرة الستات هتبدأ تظهر راحت مسربة جزء تراك من الأغنية عن طريق الشركة اللي بتتعامل معاها دلوقتي واتشال علي طول التراك .. واضح ان الفترة الجاية روبي مش هتسكت خاصة لو الأغنية نجحت جدا وهتحاول تبوظ نجاحها اعتقد كدة .. داخلين علي تريند جديد بين روبي وساندي “.