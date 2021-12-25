التعليم العالى: المبادرات الرئاسية غيّرت منظومة الصحة فى مصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استعراضه تقريراً، تلقاه من الدكتور محمد حسانى، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، حول جهود المبادرات الصحية الرئاسية بمحافظات الصعيد.

وأشار التقرير إلى حصاد مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة، حيث بلغ إجمالى الحالات التى تم فحصها 832 ألفا و599 طفلا، من بينهم 4313 طفلا تمت إحالتهم لمستشفيات الإحالة الخاصة بالمبادرة وهم 17 مستشفى.

ولفت التقرير إلى أن المبادرة التى أطلقت فى سبتمبر 2019 ومستمرة حتى الآن، الهدف منها الاكتشاف المبكر لمشاكل السمع لدى الأطفال والتدخل المبكر لتسهيل فرص العلاج وتجنب مشاكل التخاطب وتأخر الكلام والتأخر الدراسى وبالتبعية المشاكل النفسية التى قد تحدث للطفل نتيجة ذلك، وتجنب مشاكل العزلة والخجل وعدم التواصل مع الآخرين وتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة.

كما استعرض التقرير، جهود مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر عن الاعتلال الكلوى بمحافظات الصعيد، حيث بلغ إجمالى الحالات التى تم فحصها بمبادرة الأمراض المزمنة 7 مليون و376 ألفا و821، أما من تم فحصهم بمبادرة الاعتلال الكلوى 560 ألفا.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى الحالات المكتشف إصابتها بالاعتلال الكلوى خلال المبادرة، 15 ألفا و420، وبالسكرى 99 ألفا و907 حالات، والضغط 160 ألفا و200 حالة، وأمراض القلب 18 ألف حالة.

وأوضح التقرير أن الهدف من تطبيق المبادرة، التى تم تطبيقها فى مارس 2020 ومستمرة حتى الآن، هو خفض معدلات الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية وخفض نسب الإصابة بالمضاعفات الناجمة عن تلك الأمراض، حيث تقدم المبادرة خدمات الكشف المبكر عن مرض السكرى وضغط الدم والسمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى لمرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم، وقياس مستوى السكر التراكمى ومستوى الدهون الثلاثية بالدم.

وتضمن التقرير ما حققته مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس، حيث بلغ إجمالى الحالات التى تم فحصها بمحافظات الصعيد للعام الدراسى الحالى مليون و200 ألف طالب، وبلغ إجمالى الحالات المكتشف إصابتها بالأمراض المستهدفة بالفحص 256 ألف طالب.

وأشار التقرير إلى أن المبادرة أطلقت فى شهر فبراير 2019، الهدف منها القضاء على أمراض سوء التغذية "الأنيميا – السمنة – التقزم" وتحويل الطلاب المصابين إلى عيادات التأمين الصحى لتلقى العلاج اللازم.

أما مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، فقد أشار التقرير إلى أن إجمالى من تم فحصهن بمحافظات الصعيد 450 ألف سيدة، حيث بلغ عدد الحالات الإيجابية التى تتلقى العلاج 1206 سيدات.

وذكر التقرير أن المبادرة أطلقت فى مارس 2020 ومستمرة حتى الآن، والهدف منها الحد من نقل عدوى أمراض الزهرى وفيروس بى وفيروس نقص المناعة البشرى، من الأم الحامل للجنين، للوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين فى مصر وخفض الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، حيث تستهدف المبادرة السيدات الحوامل المصريات وغير المصريات بجميع المحافظات، وتقدم خدماتها بالمجان من خلال 4000 وحدة ومركز طبى فى جميع محافظات الجمهورية.

وتضمن التقرير أيضا، جهود مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بمحافظات الصعيد، التى أطلقت فى شهر يوليو 2019 ومستمرة حتى الآن، وتهدف إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدى والتوعية بالصحة الإنجابية والكشف المبكر عن الأمراض السارية، حيث بلغ عدد من تم فحصهن 4 ملايين و400 ألف سيدة فى الفئة العمرية فوق سن 18 عاما، وبلغ عدد الحالات الإيجابية 18 ألفا و288 سيدة.

ولفت التقرير إلى جهود مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية التى أطلقت فى أكتوبر 2018 ومستمرة حتى الآن، حيث بلغ إجمالى الحالات التى تم فحصها بمحافظات الصعيد 11 مليونا و700 ألف مواطن، منهم 380 ألف حالة إيجابية.

تهدف المبادرة إلى إجراء الكاشف السريع لفيروس سى لجميع المواطنين ممن هم أكبر من 18 سنة، وإحالة جميع من تثبت إيجابية الاختبار لاستكمال الفحوصات والعلاج بــ1680 منشأة طبية تطبق بها المبادرة.