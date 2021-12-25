عاجل.. السيسى عن ضبط مصانع غير مرخصة: لازم نقنن وضعهم ونعمل الصح

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إن المجمعات الصناعية كانت فى السابق أرضا يتم طرحها منذ فترة، ولكن بعد رؤية أن ذلك لم يساهم فى تنمية الصناعة، تم تجهيز المجمعات وإنهاء الإجراءات للتسهيل على المواطنين.





وأضاف السيسى، على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالصعيد: "كل يوم ألاقى وزارة الداخلية ماسكة مصانع بدون ترخيص، ويتعملهم قضية، معرفش الكلام ده غريب ولا مناسب ولا لأ، أنا قولت دى ناس حاولت تشتغل حتى لو كانت طريقة العمل غير مضبوطة، طب ما أنا أقنن وضعهم، وأقوله مسكناك غلط تعالى نعمل الصح". وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتى ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" فى إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق، لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.

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