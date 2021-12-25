عاجل.. السيسى يدعو لإنهاء البيروقراطية: لو معملناش كده مش هننجح

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالصعيد، أنه من الضرورى تقييم المسار بشأن الـ16 مليار جنيه فى الفترة من 2014 إلى 2021 لعمل مليون مشروع، ونطمئن ونقيم الـ825 ألف مشروع حجم العائد والتشغيل إيه؟".

وأوضح أن تقييم المشروعات ليس للحصول على شىء من المستثمر، ولكن للاطمئنان بأن المسار يحقق ما نريده وهل نحتاج إلى تطوير، مضيفًا: "لو التقييم وضح النجاح سيتم زيادة المبلغ من 16 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتى ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" فى إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق، لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.