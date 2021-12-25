جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالصعيد، أنه من الضرورى تقييم المسار بشأن الـ16 مليار جنيه فى الفترة من 2014 إلى 2021 لعمل مليون مشروع، ونطمئن ونقيم الـ825 ألف مشروع حجم العائد والتشغيل إيه؟".
وأوضح أن تقييم المشروعات ليس للحصول على شىء من المستثمر، ولكن للاطمئنان بأن المسار يحقق ما نريده وهل نحتاج إلى تطوير، مضيفًا: "لو التقييم وضح النجاح سيتم زيادة المبلغ من 16 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه".
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتى ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" فى إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق، لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يدعو لإنهاء البيروقراطية: لو معملناش كده مش هننجح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.