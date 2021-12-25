جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة قائلا: "أنا مش عايز منهم حاجة، أوعوا تفتكروا إن البلد هدفها إنها تستجدى ضرائب، إحنا مش عايزين حد مننا يغلط ومش عايزين حد مننا يكون فى مواجهة القانون، ومش بنتصيد الغلط، إحنا بنقول أنت حاولت وإن كان غلط إحنا معاك، بس مش معاك فى إنك تعمل الغلط".





وأضاف السيسى، على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالصعيد، من محافظة قنا، اليوم السبت: "دى حركة بناء مش حساب مش عشان أعملك قضية، أنا عايزك تشتغل وتكون حاجة حلوة فى مصر، وبالتالى أنا معاك وهوفرلك كتير قوى". وتابع: "تعالى أنت عندك فرصة وليك زباينك، تعالى نشتغل سوا وأوفر لك مكان، أنا مش باصص قوى على الإيجار". وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتى ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" فى إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق، لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. رسالة من السيسى لأصحاب المصانع غير المرخصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.