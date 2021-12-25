محافظة الجيزة تضع مخططا لموقف سرفيس حضارى بمنطقة الشوربجى فى بولاق الدكرور

جدة - نرمين السيد - وفى ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة بتخصيص ساحة كانت مستغلة كموقف لسيارات هيئة النظافة والكائنة أسفل محور صفط اللبن بحى بولاق الدكرور، وتجهيزها بشكل حضارى كموقف نموذجى، ليكون بديلآ للموقف العشوائى الكائن بمنطقة الشوربجى ببولاق الدكرور، والذى سيساهم بشكل كبير فى حل أزمة الأختناقات المرورية بذلك القطاع.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة لتطوير منظومة المواقف وساحات الانتظار لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أن الموقف الجديد سيساهم فى حل المشكلات المرورية بتلك المنطقة لاستيعاب أكبر عدد من سيارات السرفيس المنتشرة بصورة غير منظمة بشارع الشوربجى.

وأشار المحافظ إلى أنه جرت مراعاة عدد من التجهيزات بالموقف، والتى شملت رفع كفاءته وتنفيذ تطوير شامل له ودعمه بعدد من الموظفين والبوابات لخروج ودخول المركبات لإحكام السيطرة عليه ليظهر بالشكل الحضارى اللائق لخدمة المواطنين.

ووجه المحافظ جهاز السرفيس بالتعاون مع حى بولاق الدكرور بسرعة نقل سيارات السرفيس الموجودة بتلك المنطقة للموقف الجديد، مشددا على التنبيه على سائقى سيارات السرفيس بالالتزام بالمكان المخصص لهم وعدم السماح لهم بالانتظار الخاطى بالطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.