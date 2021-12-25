عاجل.. السيسى عن المجمعات الصناعية: نقدر نعمل قدهم 130 مرة

وأضاف السيسى، على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالصعيد، من محافظة قنا، اليوم السبت، أن الدولة تستطيع عمل مجمعات صناعية جديدة، متابعًا: "نقدر نعمل قدهم 130 مجمعا، والمشكلة إن المكان يشتغل بعد ما يتعمل".
وأوضح أن فكرة مدينة الروبيكى وضعت فى 2004 وتم تحديد المكان ولكن المدينة دخلت فى الإنتاج الحقيقى منذ عامين فقط، مضيفًا: "ده نقد ذاتى لينا، ليه متعملتش قبل كده".
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتى ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" فى إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق، لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.
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