عاجل.. السيسى عن تحركات الدولة: هدفنا الواحد يرجع بيته بقرشين ويشتغل

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالصعيد، من محافظة قنا، اليوم السبت عن الأعمال غير الربحية: "كتير مننا بيشوف إننا بنعمل تجمعات بجوار محطات الوقود وده كتير، كفاية إن الناس تشتغل والواحد يرجع بيته بقرشين ويكون فى بيت مفتوح، هدفنا التشغيل إذا كنا نتكلم فى بطالة وفقر مافيش غير حل التشغيل".

وقال إن الدولة تصدت لمشكلة مدينة الروبيكى، وطالبت بنقل المواطنين من منطقة مجرى العيون وتكلفت عملية إخلاء الأرض من 3 إلى 4 مليار جنيه ومعالجة التربة وتوفير وحدات سكنية فى الروبيكى.

وأوضح أن تأخر مدينة الروبيكى كان على حساب أشياء كثيرة مثل البيئة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتى ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" فى إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق، لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.