انطلاق فعاليات مؤتمر رابطة العلماء المصريين بأمريكا الشمالية وكندا بالعاصمة الإدارية الجديدة

برعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنظم مؤسسة الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع رابطة العلماء المصريين بأمريكا الشمالية وكندا، فعاليات المؤتمر الـ48 بعنوان "دور العلماء المصريين والمغتربين نحو تحقيق رؤية مصر 2030"، خلال الفترة من 27 إلى 29 ديسمبر الجاري بمقر مؤسسة الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور بعض السادة الوزراء، و بعض الشخصيات العامة ، والعلماء المُتميزين وشباب الباحثين بمختلف الجامعات والمراكز البحثية المصرية والعالمية.

ويهدف المؤتمر إلى تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المُستدامة «رؤية مصر 2030» التي تعكس الملامح الأساسية لمصر الجديدة خلال الـ15 عامًا المقبلة، انطلاقًا من الخطة التنفيذية لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نحو تهيئة بيئة مُحفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمي ومواكبة العلماء المصريين لنظرائهم بالخارج.

وسيناقش المؤتمر العديد من الأوراق البحثية في العديد من المجالات، منها: الاستدامة، الحفاظ على الطاقة، الابتكار وريادة الأعمال، التنمية الاقتصادية، الصحة العامة، العلوم الطبية أثناء الجائحة، تنمية رؤوس الأموال، وذلك بهدف تقديم أفكار وتوصيات تساعد على تطبيق ثقافة الابتكار والتطوير من أجل إعداد جيل قادر على مسايرة التطورات المُتلاحقة في شتى المجالات بما يخدم استراتيجية تطوير التعليم العالي ورؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030.