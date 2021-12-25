الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان ”واقع جديد” عن التنمية فى الصعيد

عرضت احتفالية افتتاح مشروعات جديدة، في محافظات الصعيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان: "واقع جديد"، والذى استعرض التنمية الشاملة فى مختلف المحافظات وخاصة محافظات الصعيد "قلب مصر النابض بالأمل"، واستعرض الفيلم التسجيلى المشروعات الجديدة التى تم تنفيذها، فى محافظات الصعيد مثل المحاور والطرق والكبارى التى تمثل شريان عمرانية جديدة، حيث تساهم فى تنمية محافظات الصعيد، وحل الأزمة المرورية فى كل محافظات الصعيد، لخلق واقع جديد فى قلب الصعيد.

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