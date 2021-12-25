وزير التنمية المحلية: الرئيس السيسي وجه بضرورة سد الفجوات التنموية بالصعيد وزيادة...

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه مع تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حظي إقليم الصعيد باهتمام كبير، وهو ما تجسد في تزايد حجم الاستثمارات الموجهة من الدولة للصعيد.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم السبت، في افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظات الصعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع:"كانت هناك توجيهات رئاسية لسد الفجوات التنموية بالصعيد عبر عدد من الخطوات، أولها نص دستوى عام 2014 على أهمية التوجه لتنمية صعيد مصر، وذلك في المواد (236 و 27 و 176 و242)، وتبنى إستراتيجية لتنمية المناطق المتأخرة واهتمام حكومي بتطوير الريف عن طريق برامج منها سكن كريم".

ولفت إلى أنه في تلك الفترة طلب رئيس الجمهورية من البنك الدولى بتمويل برنامج لتنمية الصعيد.

وأضاف الوزير أنه في عام 2015، أعلنت الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة الـ17، وتبنت الحكومة المصرية في 2016 رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، كما تو توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية والبنك الدولى لتنفيذ برنامج استرشادى للتنمية المحلية المتكاملة والمستدامة بصعيد مصر.

وأردف بالقول:"بدأت التوجيهات الرئاسية بتطوير القرى الأكثر احتياجاً من خلال الاستهداف الجغرافى 80 قرية، وأعقبها برنامج عمل الحكومة التنموي 2018 – 2022 بالاتساق مع رؤية مصر 2030، والذى يركز على تحسين مستوى معيشة المواطن واستهداف الفجوات التنموية في الريف بصعيد مصر".