وزيرة التجارة: ضخ 16 مليار جنيه ساهمت فى تمويل 827 ألف مشروع...

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة بدأت بتحديد الأنشطة الاقتصادية المستهدفة وفقا للطبيعة الديمغرافية لكل منطقة، ووضع خطة تنفيذية لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة، واستهداف تعميق التصنيع المحل، وطرح وحدات صناعية جديدة لخدمة أهداف التوسع بالأنشطة الصناعية، فضلا عن الاستفادة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" لتعزيز مساهمة المراكز المستهدفة في توفير بعض من احتياجات الأنشطة الصناعية.

وأضافت "جامع" خلال كلمتها في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالصعيد بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن هناك 234 فرصة استثمارية تم تحديدها في صعيد مصر، وتم تصنيف تلك الفرص وفقا لحجم المشروع المستهدف وإعدادات دراسات لكل فرصة، مشيرة إلى أن النسبة الأكبر من الفرص التي تم تحديدها لمشروعات متوسطة الحجم تتراوح تكلفتها الاستثمارية بين 1 الى 25 مليون جنيه وفقا لطبيعة المشروع وحجم الإنتاج المستهدف.

وعن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قالت الوزيرة: تم ضخ 16 مليار جنيه ساهمت في تمويل 827 ألف مشروع يمثل 65 % من إجمالي التمويل الذى تم تخصيصه للمشروعات بصعيد مصر منذ إنشاء الجهاز.

وكشفت الوزيرة، عن افتتاح 12 مجمعا صناعيا، منهم 10 مجمعات بالصعيد، و 2628 وحدة صناعية.

وحول أبرز المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنفذة بمحافظات صعيد مصر، قالت: مصنع أسمدة عضوية بمحافظة سوهاج، بمساحة 2100 متر، وقيمة تمويل بلغت 1.5 مليون جنيه، وعدد العمالة 100 داخل المصنع و 50 مندوبي بيع ودعاية خارج المصنع.، ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة بياض العرب بمحافظة بني سويف، حيث يصل عدد الوحدات 266 بمساحات تتراوح بين 432 – 540 – 648 متر مربع، ووصلت نسبة التنفيذ 100 %، بتكلفة 901 مليون جنيه.