/668098/نائب-سوهاج-افتتاح-الرئيس-السيسي-للمشروعات-القومية-بصعيد-مصر-تشكل-نقطة-فارقة-للمواطنين

علق النائب أحمد نشأت منصور وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، نائب سوهاج، على افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات بإقليم صعيد مصر، مؤكدا أن ما يشهده صعيد مصر من اهتمام بكافة مجالات الحياة، تاكيد كامل على اهتمام الرئيس السيسي بكافة فئات الشعب، وعدم ترك أي فئة للتهيش موضحا ان المواطنين بالصعيد عانوا على مدار عقود طويلة من التهميش وعدم الاهتمام.

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وتابع النائب أحمد نشأت منصور في بيان له أن الفترة الماضية شهدت العمل على الارتقاء بجودة حياة المواطنين بمحافظات الصعيد، والتي تاتي في اطار السياسة الطموحة التى تتبناها القيادة السياسية برئاسة القائد عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد.

برنامج تنمية الصعيد يساعد على توفير فرص وساهم في إرتقاء جودة حياة المواطن في قرى صعيد مصر

وأشار وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن برنامج تنمية الصعيد يعتمد على توفير فرص والتوسع في انشاء الصروح والمجمعات الصناعية، وهو ما يتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي ساهمت أيضا في اقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما ساهم في الارتقاء بجودة حياة المواطن في قرى الصعيد.

ولفت نشأت منصور إلى أن المشروعات التي اطلقها الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية بكافة محافظات مصر، شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية، وبناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا وتعليميا، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.