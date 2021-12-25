/668099/هشك-بشك-تتسبب-في-خلاف-حاد-بين-روبي-و-ساندي

قامت الفنانة روبي بحذف أغنيتها الجديدة "هشك بشك" من علي قناتها الرسمية علي اليوتيوب، مما أثار دهشة متابعي الفنانة روبي، وذلك علي الرغم من طرح روبي لبرومو الأغنية قبل ذلك بعدة أيام.

يرصد موقع دوت الخليج التفاصيل الكاملة عن حذف روبي لأغنيتها بعد أيام من طرحها للبرومو وذلك في السطور القادمة.

سبب حذف أغنية "هشك بشك"

و يعود سبب حذف روبي للأغنية من علي قناتها الرسمية علي اليوتيوب، إلي أن المطربة و الممثلة ساندي توجد حالياً في فرنسا، وذلك لتصوير نفس هذه الأغنية فيديو كليب بالتعاون مع المنتج وليد منصور، و قامت ساندي بتغيير أسم الأغنية إلي "ال لاا لاا لاا لاا"، و ذلك علي الرغم من أن المنتج وليد منصور كان متعاقد مع روبي لتقديم هذه الأغنية و العديد من الأغاني الأخري، وذلك قبل أنفصال الثنائي، لتقوم الأغنية بالذهاب إلي ساندي، التي قامت بطرح برومو الأغنية، وذلك في يوم الجمعة، وهي من الحان محمد يحي و كلمات شادي نور.

وصرحت الفنانة ساندي لموقع دوت الخليج بعد سؤالها عن أسباب هذا الخلاف قائلة: «الموضوع مش مشكلتي خالص و وليد منصور اللي يعرف كل حاجة».

وأَضافت:«وليد منصور اللي حذف المقطع من اليوتيوب لأن مفيش تنازلات».

أعمال روبي خلال هذه الفترة

و علي ناحية أخري تستكمل روبي مشاهدها في فيلم أسمه " العيل"، و ذلك للفنان أحمد حلمي خلال الأيام القادمة، ويعمل المخرج محمد شاكر خضير علي تكثيف عدد ساعات التصوير لكي يكمل تصويره بشكل نهائي، قبل بدأ تصوير الفنانين أعمالهم الدرامية التي سيشاركون من خلالها في السياق الرمضاني 2022.

أبطال فيلم "العيل"

ويشارك فى بطولة فيلم "العيل" عدد من الفنانين منهم: عمرو عبد الجليل ونسرين أمين ونور إيهاب وآخرين، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير، وقد تم تغيير اسم العمل من "إكس" إلى "العيل" وهو الاسم النهائى و المتفق عليه أخيراً للفيلم.

فيلم "بره المنهج"

و من الجدير بالذكر أن روبى كشفت عن صور لها وسط الحقول والأراضى الزراعية، من كواليس تصوير فيلم "برة المنهج"، للمخرج عمرو سلامة الذى يشارك فى تأليفه مع خالد دياب، ويتناول العمل قضية مهمة وهي قضية التنمر وتحقيق الذات، بينما يضع الموسيقار الكبير راجح داوود، الموسيقى التصويرية لهذا الفيلم.

دور روبي في فيلم "بره المنهج"

و تقوم روبى بتجسيد شخصية مُدرسة موسيقى بإحدى المدارس الخاصة، وتتعرض لكثير من العقبات في حياتها، وتتابع الأحداث بينها وبين بطل العمل الفنان "ماجد الكدواني"، حيث بدأ فريق العمل التصوير منذ فترة في العديد من الديكورات الخاصة بالفيلم.