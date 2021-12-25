/668100/الاحتفال-مستمر-حمدي-فتحي-يستعرض-كأس-السوبر-الإفريقي-مع-الكابيتانو

حقق النادي الأهلي لقب السوبر الأفريقي على حساب نادي الرجاء المغربي، بركلات الجزاء الترجيحية بعدما أنتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1، الأربعاء الماضي .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووأصل أحتفال لاعبي النادي الأهلي بفوز الفريق ببطولة السوبر الإفريقي أمام نظيرة الرجاء المغربي، حيث نشر حمدي فتحي لاعب الشياطين الحمر صورة له مع كأس البطولة بصحبة حسام غالي عضو النادي الأهلي وأكرم توفيق”.

وانتهى الشوط الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتقدم حميد أحداد للرجاء، بينما تعادل طاهر محمد طاهر بالهدف القاتل قبل نهاية المباراة بدقائق.

انتهى الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي بالتعالدل الإيجابي 1/1، ضمن لقاء السوبر الأفريقي على ملعب "أحمد بن علي" في قطر.

ولم يتمكن حمدي فتحي وأليو ديانج من السيطرة على مجريات الشوط الأول، ونجح الرجاء أن يسيطر على منطقة وسط الملعب بنجاح.

حيث يعد موسيماني أول مدرب إفريقي يتوج بكأس السوبر الإفريقي ثلاث مرات، بجانب كونه أول مدرب إفريقي يتوج بكأس السوبر الإفريقي مرتين على التوالي، ليسطر تاريح كبير مع القلعة الحمراء.

وانتهى الشوط الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتقدم حميد أحداد للرجاء، بينما تعادل طاهر محمد طاهر بالهدف القاتل قبل نهاية المباراة بدقائق.

انتهى الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي بالتعالدل الإيجابي 1/1، ضمن لقاء السوبر الأفريقي على ملعب "أحمد بن علي" في قطر.

وكان الشوط الأول مليئ بالإثارة وعدم التركيز من النادي الأهلي بسبب إصابة عمرو السولية لاعب الفريق قبل بداية المباراة.

وشارك ياسر إبراهيم بدلاً للاعب خط الوسط. ويبدو أن هذا التغيير كان له مفعول السحر لفريق الرجاء وسيطر على بعض مجريات الشوط الأول، وجاء الهدف الأول بعد أخطاء دفاعية متكررة في أحداث الشوط الأول.

ولم يتمكن حمدي فتحي وأليو ديانج من السيطرة على مجريات الشوط الأول، ونجح الرجاء أن يسيطر على منطقة وسط الملعب بنجاح.