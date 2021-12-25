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استعرضت وزيرة التجارة والصناعة، الدكتورة نيفين جامع، ما جاء بشأن المحاور الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة لتحقيق أهداف خطة التنمية الموضوعة لتطوير محافظات وقرى صعيد مصر.

جاء ذلك خلال افتتاح المشاريع القومية المنفذة فى محافظات صعيد مصر، بحضور الرئيس السيسي وعدد من القيادات ورجال الدولة.

دوت الخليج

نيفين جامع تستعرض المحاور الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة لتحقيق أهداف خطة التنمية

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع:" تحديد الأنشطة الاقتصادية المستهدفى وفقًا للطبيعة الديموغرافية لكل منطقة".

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع:" من ضمن المحاور أيضًا وضع خطة تنفيذية لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة، وأيضًا استهداف تعميق التصنيع المحلي".

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة:" من ضمن المحاور أيضًا التويع فى توفير التعويل وبرامج التدريب المهني اللازمة للأنشطة الصناعية".

وزيرة التجارة: تحديد 234 فرصة استثمارية صناعية فى صعيد مصر

كما أشارت وزيرة الصناعة، إلى أن الاستفادة من المبادرات الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» يهدف إلى تعزيز نسبة مساهمة المراكز.

كما أكدت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، على أن رفع كفاءة المناطق الصناعية يعد أحد المحاور الرئيسية للوزارة لتطوير الصعيد.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة:" تم تحديد 234 فرصة استثمارية صناعية فى صعيد مصر.

واستكملت وزيرة الصناعة والتجارة، نيفين جامع، حديثها قائلة:" الصعيد يضم 10 مجمعات صناعية تحتوي على 2628 وحدة صناعية.