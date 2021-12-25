/668105/السيسي-يطالب-وزير-الداخلية-ورئيس-الوزراء-بالتعامل-مع-المصانع-الغير-مرخصة

وجة الرئيس السيسي، خلال الاحتفالية المقامة حاليا في الصعيد لافتتاح عدد من المشروعات القومية، وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، بالتعامل مع المصانع الغير مرخصة والعمل على تقنينها للدخول في المسار الصحيح الذي تريده الدولة.

دوت الخليج

كانت احتفالية افتتاح عددًا من المشروعات القومية التي يفتتحها الرئيس السيسي، اليوم السبت في عددًا من المحافظات بالوجة القبلي، بدأت منذ قليل، حيث بدأ بتلاوة قرآنية للشيخ خالد الجارجي.

وزيرة الصناعة توضح دور حياة كريمة في الصعيد

قالت الدكتورة نفين جامع وزيرة الصناعة، إن اهتمام الدولة بالمواطن الصعيدي يسير في مسار جيد للغاية، والعمل على انشاء المشروعات القومية هناك سيفتح مشروعات عمل للشباب.

وأضافت جامع ان المجمعات التي يتم افتتاحها اليوم في بني سويف والأقصر والمنيا وسوهاج، تم تخصيص أنشطة لهذه المجمعات وسيتم عرضهم إلى الطرح وبها العديد من التيسيرات وفق تعليمات الرئيس.

وأشارت جامع، أن القطات الخاصة شريك أساسي مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك من خلال الغرف التجارية ومجالس الصناعة، ويشاركون في اتخاذ القرارات والاقتراحات، وبالتالي جميع المجمعات الصناعية التي يتم افتتاحها اليوم، مطروح للمستثمرين، وذلك وفق دراسة الجدوى التي يقدمها والدولة ترحب بذلك.

واختتمت أن الوزارة لها دورين في حملة حياة كريمة، حيث تم افتتاح طاقات انتاجية للعمل في الوزارة، وذلك بسب المطاليب التي تحتاجها حياة كريمة، والعمل أيضا على انشاء المجمعات الصناعية في بعض القرى لاتاحة فرص عمل للاشخاص المستهدفين من حياة كريمة.

الرئيس السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات في الصعيد

يذكر أن الرئيس يفتتح، صباح اليوم ،من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن افتتاحات المشروعات القومية، اليوم، تأتي ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح أول أمس، عددًا من المشاريع القومية بمحافظة أسيوط، بحضور عدد كبير من قيادات الدولة.

وأكد الرئيس خلال حديثه أهمية التعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه يجري الآن تعاون مستمر مع مختلف الشركات التابعة للقطاع الخاص لإنجاز العديد من المشاريع القومية المنفذة.