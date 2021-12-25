/668101/الرئيس-السيسي-الدولة-تستهدف-تقنين-أوضاع-الوحدات-الصناعية-المخالفة-لتعزيز-التنمية-والبناء

افتتح الرئيس السيسي، منذ قليل، مجمع الأقصر الصناعي، والمنطقة الصناعية في محافظة بني سويف، عبر خاصية الفيديو "كونفرانس"، وذلك خلال كلمة الدكتورة نفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أثناء الاحتفالية التي تشهدها محافظات الصعيد اليوم.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:” الدولة تستهدف تقنين أوضاع الوحدات الصناعية المخالفة لتعزيز التنمية والبناء”.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي:” الدولة تقوم بتجهيز المجمعات الصناعية للتيسير على المستثمرين”.

دوت الخليج

هذا وتشهد محافظة قنت افتتاح عددًا من المشاريع القومية بمحافظات بالوجة القبلي، والتى بدأت منذ قليل.

وزيرة الصناعة توضح دور حياة كريمة في الصعيد

وقالت الدكتورة نفين جامع وزيرة الصناعة، إن اهتمام الدولة بالمواطن الصعيدي يسير في مسار جيد للغاية، والعمل على انشاء المشروعات القومية هناك سيفتح مشروعات عمل للشباب.

وأضافت جامع ان المجمعات التي يتم افتتاحها اليوم في بني سويف والأقصر والمنيا وسوهاج، تم تخصيص أنشطة لهذه المجمعات وسيتم عرضهم إلى الطرح وبها العديد من التيسيرات وفق تعليمات الرئيس.

وأشارت جامع، أن القطات الخاصة شريك أساسي مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك من خلال الغرف التجارية ومجالس الصناعة، ويشاركون في اتخاذ القرارات والاقتراحات، وبالتالي جميع المجمعات الصناعية التي يتم افتتاحها اليوم، مطروح للمستثمرين، وذلك وفق دراسة الجدوى التي يقدمها والدولة ترحب بذلك.

واختتمت أن الوزارة لها دورين في حملة حياة كريمة، حيث تم افتتاح طاقات انتاجية للعمل في الوزارة، وذلك بسب المطاليب التي تحتاجها حياة كريمة، والعمل أيضا على انشاء المجمعات الصناعية في بعض القرى لاتاحة فرص عمل للاشخاص المستهدفين من حياة كريمة.

الرئيس السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات في الصعيد

يذكر أن الرئيس يفتتح، صباح اليوم ،من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن افتتاحات المشروعات القومية، اليوم، تأتي ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح أول أمس، عددًا من المشاريع القومية بمحافظة أسيوط، بحضور عدد كبير من قيادات الدولة.

وأكد الرئيس خلال حديثه أهمية التعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه يجري الآن تعاون مستمر مع مختلف الشركات التابعة للقطاع الخاص لإنجاز العديد من المشاريع القومية المنفذة.