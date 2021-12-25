/668107/السيسي-للمواطنين--معندناش-مشكلة-احنا-هنعمل-وانتم-اشتغلوا

أكد الرئيس السيسي، خلال الاحتفالية المقامة في الصعيد، اليوم السبت، لافتتاح عدد من المشروعات القومية التي تخدم المواطن، أن الدولة ليست عندها أي مشاكل للعمل في المشروعات الجديدة ولكن بشرط أن يكون هناك مقابل من المواطن من عمل واجتهاد.

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وأضاف الرئيس السيسي، أن الفترة الحالية الحكومة تعمل على توفير متطلبات السوق المحلي، وهناك تجربة آخرى في مدينة الأساس والتي كان من المفترض أن نوفر فيها عددًا من المنشآت التي تخدم المواطن هناك، مشيرًا: أ، المنتج المحلي قوي وجيد للغاية، ولكن يجب أن يكون المصنع لهذه الخامات لدية إمكانية التطور والتجديد.

الرئيس السيسي يوجة وزير الداخلية للتعامل مع المصانع الغير مرخصة

كان الرئيس السيسي، وجه خلال الاحتفالية المقامة حاليا في الصعيد لافتتاح عدد من المشروعات القومية، وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، بالتعامل مع المصانع الغير مرخصة والعمل على تقنينها للدخول في المسار الصحيح الذي تريده الدولة.

ومن جانبها قالت الدكتورة نفين جامع وزيرة الصناعة، إن اهتمام الدولة بالمواطن الصعيدي يسير في مسار جيد للغاية، والعمل على انشاء المشروعات القومية هناك سيفتح مشروعات عمل للشباب.

وأضافت جامع ان المجمعات التي يتم افتتاحها اليوم في بني سويف والأقصر والمنيا وسوهاج، تم تخصيص أنشطة لهذه المجمعات وسيتم عرضهم إلى الطرح وبها العديد من التيسيرات وفق تعليمات الرئيس.

وزيرة الصناعة توضح دور حياة كريمة في الصعيد

وأشارت جامع، أن القطات الخاصة شريك أساسي مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك من خلال الغرف التجارية ومجالس الصناعة، ويشاركون في اتخاذ القرارات والاقتراحات، وبالتالي جميع المجمعات الصناعية التي يتم افتتاحها اليوم، مطروح للمستثمرين، وذلك وفق دراسة الجدوى التي يقدمها والدولة ترحب بذلك.

واختتمت أن الوزارة لها دورين في حملة حياة كريمة، حيث تم افتتاح طاقات انتاجية للعمل في الوزارة، وذلك بسب المطاليب التي تحتاجها حياة كريمة، والعمل أيضا على انشاء المجمعات الصناعية في بعض القرى لاتاحة فرص عمل للاشخاص المستهدفين من حياة كريمة.