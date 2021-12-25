/668109/أحمد-خالد-صالح-ضابط-شرطة-أمام-دينا-الشربيني-في-مسلسل-أخر-دور

يستعد الفنان أحمد خالد صالح، للبدء في تصوير مسلسله الجديد الذي يجمعه بدينا الشربيني تحت عنوان «أخر دور»، والذي يجسد به ضابط شرطة، ترقبا لعرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل أخر دور لدينا الشربيني وأحمد خالد صالح

ويعد مسلسل «أخر دور» من بطولة دينا الشربينى، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمى جمال، مريم الخشت، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف وتأليف المسلسل وسام صبري، وإخراج حسين المنباوى.

وتدور أحداثه في إطار درامى تشويقي غامض، في أحداث مكونة من 12 حلقة، وتتورط بها دينا الشربين فى قضية قتل لكن المحكمة تحكم لها بالبراءة بعدما تشهد أحداث الحلقة الأولى من العمل مقتل الفنانة ثراء جبيل.

أحمد خالد صالح في الغرفة 207

على نفس السياق انضم الفنان أحمد خالد صلاح لأبطال مسلسل «الغرفة 207» الذي إنطلق تصوير العمل خلال تلك الفترة ترقبا لطرحة قريبا على منصة شاهد الإلكتورنية بعد الإنتهاء من تصويره.

وتدور أحداث مسلسل «الغرفة 207» في ستينات القرن الماضي، حول غرفة في فندق تحمل رقم 207 ويحدث بها أهوال مرعبة ولا يستطيع النجاة منها إلا قليلين.

ويقدم محمد فراج خلال أحداث المسلسل شخصية مختلفة كعادته من المقرر أن تبهر جميع محبيها، ويدور «الغرفة 207» في قالب من الرعب والإثارة والغموض ومأخوذة عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ويتكون من 10 حلقات فقط، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة شاهد، وهو سيناريو وحوار تامر إبراهيم ومن إخراج تامر عشري.

أحمد خالد صالح يستمتع بنجاحات فيلم العارف

وعرض للفنان أحمد خالد صالح خلال الفترة الحالية الذي حقق إيرادات ساحقة منذ بداية عرضه بالسينمات المصرية وهو من بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

ويعد فيلم «العارف» أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

وتدور أحداث الفيلم حول التكنولوجيا وحرب العقول، حيث يعيش يونس أحمد عز في أسرة مكونة منه وزوجته وابنته الصغيرة، ويقوم بسرقة أحد البنوك من خلال الإنترنت، وتتداخل الأحداث ويزداد الصراع بينه وبين أحد العصابات الخطيرة في إطار من الأكشن التشويقي.