/668110/هاتفي-محمول-و10-كيلو-بانجو ضبط-شخصين-بالشرقية-لاتجارهم-بالمخدرات
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة ملاحقة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.
دوت الخليج
وفي هذا السياق أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام شخصين، بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز شرطة الزقازيق مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
ضبط شخصين بالشرقية لاتجارهم بالمخدرات
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وكان بحوزتهما “فرد محلى وطلقة لذات العيار- كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول”.
وبمواجهة المتهمين ، قاموا بالاعتراف بشأن حيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاتفي محمول و10 كيلو بانجو.. ضبط شخصين بالشرقية لاتجارهم بالمخدرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.