/668110/هاتفي-محمول-و10-كيلو-بانجو ضبط-شخصين-بالشرقية-لاتجارهم-بالمخدرات

دوت الخليج

وفي هذا السياق أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام شخصين، بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز شرطة الزقازيق مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

ضبط شخصين بالشرقية لاتجارهم بالمخدرات

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وكان بحوزتهما “فرد محلى وطلقة لذات العيار- كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول”.

وبمواجهة المتهمين ، قاموا بالاعتراف بشأن حيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.