«Busy Area»...خدمة جديدة ينتظرها المستخدمين من خرائط جوجل

/668111/Busy-Areaخدمة-جديدة-ينتظرها-المستخدمين-من-خرائط-جوجل

أعلن محرك البحث الك بير جوجل، عن إطلاق خدمة جديدة لرواده، طال انتظارها كثيرا إلى آحدي تطبيقاته “جوجل ماب”

التي يعتمد عليها ملايين البشر حول العالم فى تحديد واجهتهم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اطلاق خدمة جديد بجوجل ماب

جوجل ماب

وأوضح ج وجل إن الخدمة الجديدة تعمل على إبلاغ المستخدمين مسبقا بالمناطق المزدحمة مروريا فى المناطق المختلفة.

وأطلق جوجل الخد مة الجديدة على جوجل ماب باسم "Busy Area"، ويمكن التمتع بها بعد تحديث التطبيق على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المحمولة.

وتظهر الأماكن المزدحمة القريبة من خلال الخدمة الجديدة، من مكان وجود المستخدم، وتظهر فوق هذه المناطق عبارة "منطقة مزدحمة أو Busy Area ".

وتعتبر هذه الخدمة من أهم الخدمات المرورية التي يقدمها جوزجل ماب لمستخدميه، من خلال توضيح الاماكن والطرق الأكثر ازدحاما، والطرق التي يمكن سلكها لتقليل زمن الرحلة.

وقال جوجل ف ي صفحة الدعم المخصصة للخرائط : "لقد دمجنا اتجاهات الازدحامات الحية في منطقة ما، مثل المتاجر والمطاعم والحد ائق والمقاهي وغير ها، ل تحديد مستوى الازدحام العام في تلك المنطقة".

وأوضح أن هذه المؤشرات تظهر علامة " منطقة مزدحمة" اتوضح مدى ازدحام الم نطقة في العادة، وعندما يكون المستخدم قريبا أو تكون المنطقة في أكثر أوقاتها ازدحاما.