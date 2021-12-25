/668112/الرئيس-السيسي-اوعوا-تفتكروا-أن-البلد-هدفها-استجداء-ضرائب-حركتنا-حركة-بناء
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" الدولة تستهدف تقنين أوضاع الوحدات الصناعية المخالفة لتعزيز التنمية والبناء".
جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاريع القومية المنفذة بمحافظات جنوب الصعيد، وذلك بحضور عدد من رجال الدولة.
الرئيس السيسي: يجب أن يكون هناك تقنين للمصانع التى تعمل بدون ترخيص
وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي:" الدولة تقوم بكافة الجهود من أجل تعزيز النشاط الصناعي".
واستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:" مدينة الروبيكي قبل التصدي لتطويرها كان موضوعة فى إطار التخطيط منذ 2004، لكنها دخلت فى الإنتاج الحقيقي منذ سنتين فقط".
الرئيس السيسي: مستعدون لزيادة الدعم المقدم للمشروعات بالمجمعات الصناعية
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الداخلية، مستعدون لزيادة الدعم المقدم للمشروعات بالمجمعات الصناعية فى حال كان تأثيرها على الناتج المحلي إيجابيًا.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" يجب أن يكون هناك تقنين للمصانع التى تعمل بدون ترخيص".
واستكمل الرئيس السيسي:" أوعوا تفتكروا أن البلد هدفها استجداء ضرائب.. حركتنا حركة بناء وليست حركة حساب”.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:” الدولة تستهدف تقنين أوضاع الوحدات الصناعية المخالفة لتعزيز التنمية والبناء”.
وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي:” الدولة تقوم بتجهيز المجمعات الصناعية للتيسير على المستثمرين”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي: اوعوا تفتكروا أن البلد هدفها استجداء ضرائب.. حركتنا حركة بناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.