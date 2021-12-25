/668112/الرئيس-السيسي-اوعوا-تفتكروا-أن-البلد-هدفها-استجداء-ضرائب-حركتنا-حركة-بناء

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاريع القومية المنفذة بمحافظات جنوب الصعيد، وذلك بحضور عدد من رجال الدولة.

الرئيس السيسي: يجب أن يكون هناك تقنين للمصانع التى تعمل بدون ترخيص

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي:" الدولة تقوم بكافة الجهود من أجل تعزيز النشاط الصناعي".

واستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:" مدينة الروبيكي قبل التصدي لتطويرها كان موضوعة فى إطار التخطيط منذ 2004، لكنها دخلت فى الإنتاج الحقيقي منذ سنتين فقط".

الرئيس السيسي: مستعدون لزيادة الدعم المقدم للمشروعات بالمجمعات الصناعية

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الداخلية، مستعدون لزيادة الدعم المقدم للمشروعات بالمجمعات الصناعية فى حال كان تأثيرها على الناتج المحلي إيجابيًا.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" يجب أن يكون هناك تقنين للمصانع التى تعمل بدون ترخيص".

واستكمل الرئيس السيسي:" أوعوا تفتكروا أن البلد هدفها استجداء ضرائب.. حركتنا حركة بناء وليست حركة حساب”.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:” الدولة تستهدف تقنين أوضاع الوحدات الصناعية المخالفة لتعزيز التنمية والبناء”.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي:” الدولة تقوم بتجهيز المجمعات الصناعية للتيسير على المستثمرين”.