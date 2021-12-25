/668113/وفد-أمانة-القاهرة-بحزب-حماة-الوطن-يشارك-في-قداس-عيد-الميلاد-للأقباط-الكاثوليك

طبقا لتوجهات الامانه المركزيه برئاسه الفريق جلال الهريدى والنائب الأول اللواء احمد العوضى،والامين العام اللواء طارق نصير، وامين عام تنظيم الجمهوريه الدكتور احمد العطيفى شارك وفد رسمي من امانة القاهرة بحزب حماة الوطن في قداس عيد الميلاد المجيد للأقباط الكاثوليك ، والذي ترأسه بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر الأنبا إبراهيم إسحق، بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر.

دوت الخليج قداس عيد الميلاد وقدم اللواء ايهاب هلال امين عام حزب حماة الوطن بالقاهرة بخالص التهنئة للإخوة الأقباط وكل المصريين بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد داعيا الله أن يعم الخير والسلام والرخاء علي الجميع وتستمر أواصر الترابط والوحدة لتمثل القاسم المشترك بين كل أبناء الوطن الواحد. وأكد هلال في تصريحات صحفيه له عقب الخروج من القداس أن قيم التسامح والترابط كانت ولا تزال تجمع المصريين في نسيج واحد، لافتا إلي أن حزب حماة الوطن يتمني من الله أن يديم علي الجميع روح الإخوة والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد ،واختتم " كل عام والمصريين في خير وسلام ورخاء". وقد حضر وفد رسمي من امانه القاهرة وهم ، الدكتورة هدي يسى مساعد امين القاهرة، و المستشار وأيمن عامر امين التنظيم بالقاهرة ، والعميد باسم عكاشة مساعد أمين التنظيم، ونجوى فتحي، والدكتورة هالة كيرا امين قطاع شرق القاهره و هشام عاطف امين شباب القاهرة، وعاطف حسان امين حزب حماه الوطن بمدينة نصر واحمد الاشعل مساعد امين اعلام القاهرة.

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