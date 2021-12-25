حياة كريمة.. توقيع الكشف الطبى على 2000 مريض بالشرقية

جدة - نرمين السيد - أطلقت مديرية الصحة بالشرقية القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية السماعنة التابعة لمركز ومدينة فاقوس، والتى أستمرت لمدة يومين، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين ضمن مبادرة "حياة كريمة".





يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، وخطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخصوصا بالأماكن النائية.

وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هى "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن"، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط".

وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 2000 مريض من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 4 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدى، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.