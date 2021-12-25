عاجل.. السيسى للمصنعين: «طوروا نفسكم وهنساعدكم»

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إن الدولة تستهدف فى هذه المرحلة اكتفاء السوق المحلى من طلباته، متابعًا: "قولت لما ألبس قميص وكل المستلزمات التانية مصرية، هكون وفرت فرصة عمل وعملة صعبة وزودت الناتج المحلى".





وأضاف السيسى، على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالصعيد، من محافظة قنا، اليوم السبت، أن الدولة مصرة على النجاح، لافتًا إلى أن المنتج المحلى قد يكون قوى ولكن فى حاجة إلى المنافسة به داخل وخارج مصر.

ووجه رسالة للمصنعين قائلا: "طوروا نفسكم وإحنا هنساعدكم بالمدارس الفنية والمعارض ولو عايزين ناس من برة تدخل فى الأذواق عشان نطور نفسنا إحنا جاهزين"، مشيرا إلى أن تكلفة الـ13 مجمعا صناعيا حوالى 9.4 مليار جنيه، معلقًا: "لو قلنا 10 مليار جنيه لو فى البنك هايجيبوا مليار جنيه، تفتكروا المجمعات دى الإيجار بتاعها يجيب المبلغ ده".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتى ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" فى إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق، لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.