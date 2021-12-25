عاجل.. وزير النقل: خصصنا 1.7 تريليون جنيه للمشروعات منها 600 مليار بالصعيد

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، خلال افتتاح عدد من المشروعات من محافظة قنا، بحضور الرئيس السيسى، أن أهداف الوزارة متمثلة فى توفير وسائل نقل حديثة وتنشيط حركة التجارة وتحقيق معدلات السلامة والأمان، وتوفير فرص عمل.

وأضاف أنه تم إنشاء وتطوير 17 ألف كيلو متر طرق رئيسية، و22 محور على النيل، و1000 كوبرى ونفق، بتكلفة 474 مليار جنيه، منها 210 مليار جنيه لمشروعات الصعيد.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، من محافظة قنا، سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتى ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" فى إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.