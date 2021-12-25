عاجل.. السيسى عن الشركات غير المرخصة: «عايزين نتعامل بإيجابية مع تحدياتنا»

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات من محافظة قنا: "عايزين نتعامل بإيجابية مع تحدياتنا، وحل مشاكل المواطنين، إحنا مش هنحاسب احنا هنساعد"، متابعا: "تعالوا قولوا فيه 10 شركات محتاجين دعم لكى يقوموا، هنقف بجانبهم".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، من محافظة قنا، سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتى ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" فى إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.