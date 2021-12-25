عاجل.. وزير النقل: إنشاء 22 محورا جديدا على النيل بتكلفة 38 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، خلال افتتاح عدد من المشروعات من محافظة قنا، بحضور الرئيس السيسى، إنه تم تنفيذ من 2014 حتى الآن 13 محورا منه 5 محاور يجرى افتتاحها اليوم، وجار تنفيذ 9 محاور، لتصل إلى 60 محورا وكوبرى فى 2024.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، من محافظة قنا، سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتى ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" فى إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.