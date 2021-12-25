أبرز إنجازات وزارة الإنتاج الحربى فى 2021 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتضمنت إقامة شراكة بين مصنع 200 الحربى وشركة أم سى فى لإنتاج أول أتوبيس مصرى يعمل بالكهرباء. وشملت، إنشاء خط جديد لتجميع كاميرات المراقبة بالتعاون مع هانوا تكوين الكورية.

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