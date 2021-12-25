عاجل.. السيسى يمازح أحد المقاولين: تشتغل كوبرى دشنا وفلوسك بعد سنة؟

جدة - نرمين السيد - شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، عرضا توضيحيا حول مشروعات الطرق والمحاور بالصعيد، ووجه الرئيس حديثه لأحد المقاولين: "يا حاج سعيد تشتغل فى كوبرى دشنا ده وتخلصه خلال سنة، وتاخد الفلوس بعد سنة، أحرجتك، طب أديك جزء؟"، ورد الحاج سعيد: "أخلصه، أوامرك يا فندم".





كما وجه السيسى، على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالصعيد، من محافظة قنا، اليوم السبت، حديثة للمهندس هانى تادروس من شركة السلام: "تدخل فى كوبرى دار السلام وتاخد 25% ولما تخلص تاخد الباقى". وعن شركة النيل العامة للطرق والكبارى، قال: "أهلا، موافق يا كامل على 25%"، ليرد الوزير: "موافق". وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتى ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" فى إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق، لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.

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