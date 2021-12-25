عاجل.. السيسى يشكر المقاولين بالمشروعات: ناس جدعان قوى

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالصعيد، من محافظة قنا، اليوم السبت: "عارفين يعنى إيه لما أقول كوبرى تمنه مليار ولا اثنين تاخد 25% ولما تخلصه تاخد الباقى، ده رقم كبير، أنا بشكرهم شكرا جزيلا".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتى ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" فى إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق، لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.