القوى العاملة: صرف 1.8 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالمنيا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، بتعيين 863 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 3027 شابا.





وقال الوزير، وفقا لبيان صحفى، إنه فى مجال التدريب المهنى قامت المديرية بعقد 9 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة لها، وبوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما قامت باستخراج 773 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة.

وقال وليد الإمام مدير المديرية فى تقريره الشهرى للوزير، إنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر نوفمبر الماضى بالتفتيش على 545 منشأة، فضلا عن القيام بـ 13 حملة تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 86 محضراً للسلامة والصحة المهنية و 24 حالة غلق إدارى و 32 ندوة توعية ( إعرف - إحمى نفسك)، فضلاً عن بحث 64 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، قامت المديرية بصرف 32 منحة مولود جديد بإجمالى 64 ألف جنيه، و6 منح زواج بـ 18 ألف جنيه، و 6 منحة وفاة أقارب من الدرجة الأولى بمبلغ 12 ألف جنيه ، تقديم الرعاية الصحية ( علاج - عمليات جراحية صغرى) لـ 22 عاملا من المسجلين بالإدارة بإجمالى 54 ألفاً و 160 جنيها، فضلاً عن صرف منحة المولد النبوى الشريف لـ 3504 عاملاً مسجلاً بالمديرية بإجمالى مليون و 752 ألف جنيه.

وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش العمالى، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1031 منشأة دورى وحملات يعمل بها 3421 عاملاً ، وأسفر عن تحرير 83 محضراً، وعمل 5 ندوات توعية ، كما تلقت المديرية 22 شكوى عمالية، تم إحالة 7 شكاوى منها للقضاء، و 9 شكاوى أخرى مازالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى، بالتفتيش على 220 منشأة.