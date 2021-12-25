وزيرة التجارة: انشاء 10 مجمعات صناعية بمحافظات الصعيد باجمالى 2628 وحدة

قالت وزيرة التجارة اليوم افتتاح 5 مجمعات تضم 1178 وحدة.

المجمعات تشمل البغدادي بالأقصر وبياض العرب ببني سويف والمطاهرة بالمنيا والغردقة بالبحر الأحمر وهو بقنا وتعمل في مجالات مواد البناء والصناعات الكيميائية والهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء الديكورية

أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن المحور الثالث لخطة عمل الوزارة يتضمن استكمال منظومة الطرح للمجمعات الصناعية بالصعيد والتي تتضمن 10 مجمعات صناعية توفر 2628 وحدة صناعية، لافتةً الى ان الـ 5 مجمعات صناعية التى افتتحها فخامة الرئيس اليوم تضم 1178 وحدة تشمل البغدادي بالأقصر وبياض العرب ببني سويف والمطاهرة بالمنيا والغردقة بالبحر الأحمر وهو بقنا وتعمل في مجالات مواد البناء والصناعات الكيميائية والهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء الديكورية.

لفتت وزيرة التجارة والصناعة الى ان المجمعات الصناعية التى تم افتتاحها اليوم تتضمن مجمع بياض العرب بمحافظة بني سويف والذي تبلغ عدد وحداته 266 وحدة ومجمع المطاهرة بمحافظة المنيا والذي تبلغ عدد وحداته 68 وحدة بالاضافة الى مجمع الغردقة بمحافظة البحر الاحمر والذي تبلغ عدد وحداته 218 وحدة ، الى جانب مجمع هو بمحافظة قنا والذى تبلغ عدد وحداته 420 وحدة فضلا عن مجمع البغدادي بالاقصر والذي تبلغ عدد وحداته 206 وحدة.