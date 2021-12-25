القوى العاملة : صرف 1.8 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالمنيا

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 863 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 3027 شاباً .
وقال الوزير : إنه في مجال التدريب المهني قامت المديرية بعقد 9 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة لها ، وبوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة ، كما قامت باستخراج 773 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة .
وقال وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر نوفمبر الماضى بالتفتيش على 545 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 13 حملة تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 86 محضراً للسلامة والصحة المهنية و 24 حالة غلق إداري و 32 ندوة توعية ( إعرف - إحمي نفسك ) ، فضلاً عن بحث 64 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .
وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 32 منحة مولود جديد بإجمالي 64 ألف جنيه، و6 منح زواج بـ 18 ألف جنيه ، و 6 منحة وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 12 ألف جنيه ، تقديم الرعاية الصحية ( علاج - عمليات جراحية صغرى ) لـ 22 عاملا من المسجلين بالإدارة بإجمالي 54 ألفاً و 160 جنيها ، فضلاً عن صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 3504 عاملاً مسجلاً بالمديرية بإجمالي مليون و 752 ألف جنيه .
وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1031 منشأة دورى وحملات يعمل بها 3421 عاملاً ، وأسفر عن تحرير 83 محضراً ، وعمل 5 ندوات توعية ، كما تلقت المديرية 22 شكوى عمالية ، تم إحالة 7 شكاوى منها للقضاء ، و 9 شكاوى أخرى مازالت تحت البحث.
أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، بالتفتيش على 220 منشأة .
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