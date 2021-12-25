وزير التنمية المحلية يستعرض جهود الوزارة في صعيد مصر خلال 7سنوات

استعرض اللواء محمود شعراوي جهود الوزارة فيما يخص تدخلات " حياة كريمة " في المرحلة التمهيدي بمحافظات الصعيد حيث تم تنفيذ حوالى 90 % من جملة الاستثمارات في قري محافظات الصعيد حيث بلغت التكلفة حوالى 5.4 مليار جنيه استفاد منها 4.5 مليون مواطن عبر توفير 82 وحدة بيطرية مطورة و 216 مشروع تحسين بيئة وأمن وإطفاء وتجميل و331 تجمع ريفى تم تحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة بها و63 تجمع ريفى مغطى بالصرف الصحى و151 تجمع ريفى تم زيادة معدل التغطية بمياه الشرب و 163 مشروع رصف و 2800 فصل جديد يستوعب أكثر من 100 ألف تلميذ و54 وحدة صحية مطورة و16 ألف منزل تم رفع الكفاءة لها وتطويرها لتصبح سكن كريم .

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