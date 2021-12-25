جامع تستعرض محاور التحرك الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة لتحقيق خطة التنمية...

عرضت السيدة نيفين جامع محاور التحرك الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة لتحقيق خطة التنمية الموضوعة لتطوير محافظات وقرى صعيد مصر والتي تضمنت تحديد الأنشطة الاقتصادية المستهدفة وفقاً للطبيعة الديموجرافية لكل منطقة واستهداف تعميق التصنيع المحلي والاستفادة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" لتعزيز نسبة مساهمة المراكز المستهدفة في توفير بعض من احتياجات الأنشطة الصناعية إلى جانب الاستفادة من التكتلات الاقتصادية القائمة بالفعل لتطوير الأنشطة الصناعية بالمناطق المستهدفة ، فضلاً عن وضع خطة تنفيذية لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة وإنشاء وحدات صناعية جديدة لخدمة أهداف التوسع بالأنشطة الصناعية المستهدفة، وكذا التوسع في توفير التمويل وبرامج التدريب المهني اللازمة للأنشطة الصناعية بالقرى المستهدفة وربطها بسلاسل التوريد والقيمة.

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