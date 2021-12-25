الرئيس السيسي لأصحاب المصانع غير المرخصة: مش بنقنن الوضع علشان آخد منك حاجة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقنين أوضاع المصانع الغير مرخصة، مضيفا: " كل يومين أبص الاقى وزارة الداخلية ماسكة مصانع بدون ترخيص، كان بيتعمله قضية.. قلت يا جماعة دي ناس حاولت تشتغل حتى لو كانت طريقتهم مش مظبوطة طيب انا اخليه مظبوط".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في الصعيد،: "اشرعنه واقنن وضعه.. مسكناك غلط تعالى نعمل الصح.. لو مسكتوا مجموعة مصانع في القاهرة طيب أقرب منطقة فين؟، أقله تعالى اتحرك واشتغل ووقنن وضعه ومش بنقنن الوضع علشان اخد منه حاجة، واوعا تكون فاكر أن بنتصيد الغلط.. انت حاولت حتى لو غلط، إحنا معاك في المحاولة بس متعملش غلط.. قولى الموضوع ده حجم المصانع قد إيه وحجم الاشغال؟.. اطمن بقا على التسويق هل إنتاجه ده قدر يبقا ليه نفاذ في الأسواق ولا إيه؟.

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "بطرحه على الناس علشان تسمعنا علشان تعرف أن الحركة بناء مش حساب.. القضية أن عاوزك تبقا كبير وحاجة حلوة قوى في مصر.. تعالى نشتغل سوا أنا مش باصص على الإيجار ولو عاوزين تخفيض أكتر من كده ماشى.. اوعوا تفتكروا أن لما جينا نتكلم عن المجمعات الصناعية لما اتكلمنا عليهم قولنا نعمله علشان نوفر وقت للناس.

وأكمل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "بوفر الأرض وارفقها وابنى عليها واديك الترخيص كمان يعنى تلاتة أربع المشوار.. طيب انا اقدر اعمل تاني مجمعات زى دى؟، قوى سهل خالص نقدر نعمل قد ده 10 مرات".