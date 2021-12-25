الرئيس السيسي: "ما بحبش أفرق فلوس على حد.. عايزه يكبر ويثق فى نفسه"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في الصعيد: "معندناش مشكلة إن إحنا نعمل والناس تشتغل، التفريق مشكلة عندى، ومحبش أفرق فلوس على الناس ده كلام مش مظبوط..عاوزه يكبر ويثق في نفسه ويكون عنصر داعم للاقتصاد المصرى. وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي:"مش عاوز أديله السمكة عاوزه يصطاد".

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