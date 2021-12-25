/668105/السيسي-يوجه-وزير-الداخلية-بسرعة-التعامل-مع-المصانع-غير-المرخصة

وجه الرئيس السيسي، وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، بالتعامل مع المصانع الغير مرخصة والعمل على تقنينها للدخول في المسار الصحيح للدولة.

جاء ذلك خلال احتفالية افتتاح عدد من المشاريع القومية المنفذة بمحافظات جنوب الصعيد، والتى منها مشروع حياة كريمة.

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وخلال الاحتفالية، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، عددًا من المشاريع القومية المنفذة فى عددًا من المحافظات بالوجة القبلي.

وزيرة الصناعة توضح دور حياة كريمة في الصعيد

هذا وأكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة، على اهتمام الدولة بالمواطن الصعيدي، مشيرة إلى أن تلك المشاريع القومية تأتي استكمالًا لمسيرة التنمية.

كما أشارت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، إلى أن القطاعات الخاصة تعد شريك أساسي مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك من خلال الغرف التجارية ومجالس الصناعة، المشاركين في اتخاذ القرارات والاقتراحات.

هذا وأختتمت وزيرة التجارة والصناعة:” الوزارة لها دورين في حملة حياة كريمة، حيث تم افتتاح طاقات إنتاجية للعمل في الوزارة، وذلك بسبب المطالب التي تحتاجها حياة كريمة، مشيرًا إلى أنه يتم العمل أيضا على إنشاء المجمعات الصناعية في بعض القرى لإتاحة فرص عمل للاشخاص المستهدفين من حياة كريمة.