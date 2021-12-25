/668108/موعد-مباراة-منتخب-مصر-فى-كأس-الأمم-الأفريقية

يدخل منتخب مصر مباراته القادمة أمام نظيرة نيجريا في بطولة أمم إفريقيا، والتي من المقرر أن تفام يوم 11/1 القادم في تمتم الساعة السادسة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر عن القائمة المبدئية للفراعنة استعدادا لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وشهدت قائمة الفراعنة عمودة محمود حسن "تريزيجية" من جديد للقائمة وذلك بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها في بداية هذا العالم بالرباط الصليبي.

ولم تشهد القائمة مفاجآت خاصة أنها سيتم تقليصها غلى 28 لاعبا قبل بداية البطولة من أجل السفر إلى الكاميرون لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا.

وفيما يلي قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس أمم أفريقيا:

محمد الشناوي، محمد فوزي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمود جاد

أيمن أشرف، أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، عمر كمال، عمرو السولية، مصطفى فتحي، محمد صلاح، مصطفى محمد

محمد جدي أفشة، إمام عاشور، أكرم توفيق، محمود حمدي الونش، محمد النني، عمر مرموش، عبد الله السعيد، مروان حمدي

المجموعة التى تضم كلا من:

المجموعة الأولى

الكاميرون

بوركينا فاسو

اثيوبيا

الرأس الأخضر

المجموعة الثانية

السنغال

غينيا

زيمبابوي

مالاوي

المجموعة الثالثة

المغرب

غانا

الجابون

جزر القمر

المجموعة الرابعة

نيجيريا

مصر

غينيا بيساو

السودان

المجموعة الخامسة

الجزائر

كوت ديفوار

سيراليون

غينيا الاستوائية

المجموعة السادسة

تونس

مالي

موريتانيا

جامبيا.

حكام البطولة

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن أسماء الحكام المتواجدين داخل البطولة خلال الفترة المقبلة.

ويتواجد 5 حكام مصرين خلال القائمة المكونة من 63 حكام ما بين مساعد وحكم ساحة وفيديو.

والخامسي المصري هم "أمين عمر، محمود البنا، محمود عاشور، محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه.