«أنا الحاضر».. محمد رمضان يثير استفزاز الجمهور بالظهور عاريًا

/668115/أنا-الحاضر-محمد-رمضان-يثير-استفزاز-الجمهور-بالظهور-عاريا

شارك الفنان ومؤدي المهرجانات محمد رمضان، الجمهور إطلالته الصباحية في أحد الفنادق الضخمة، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسوك».

دوت الخليج يرصد أحدث ظهور للفنان محمد رمضان

وظهر محمد رمضان في الصور بشورت أخضر فقط دون إرتداء شيء أخر على جسده من فوق، وعلق عليه قائلا: «لا أنزعج من الماضي ولا أنشغل بالمستقبل .. أنا الحاضر، ثقة في الله نجاح».

الأمر الذي أثار غضب الجمهور، كعادة رمضان في إثارة الجدل بالظهور عارية سواء في حفلاته الذي يحيها في مختلف بلدان العالم أو صوره عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة

محمد رمضان يسخر من الجمهور بعد ظهوره بالشيشة

وكان قد سخر، رمضان مؤخرا من هجوم الجمهور عليه بعد ظهوره بالشيشة في إحدى لقائته التليفزيونية خارج مصر، وذلك من خلال إعادة نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وكتبت محمد رمضان عبر انستجرام: “كنت فاكر الشيشة في اللقاء التلفزيوني هتخليني أعرف أرص الكلام.. لا للتدخين”.

محمد رمضان يشوق الجمهور لحفله في دبي

على الصعيد الآخر، روج الفنان محمد رمضان، لحفله القادم بمدينة دبي بطريقة مختلفة ومميزة، اذ شوق متابعيه لحضور الحفل من خلال طرح مسابقة يختار منها 5 أشخاص للحضور مجانا.

ونشر رمضان فيديو وهو بالمطار في طريقه إلى دبي، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “منشن خمسة من صحابك وهنختار جروب يكون معانا باك ستيدج.. ثقة في الله نجاح”.

ومن المقرر أن يقام الحفل، في يوم السبت القادم الموافق 18 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة، ضمن احتفالات فعاليات إكسبو دبي 2020.

محمد رمضان يثير الجدل بصور مع 3 طيارين جُدد

الجدير بالذكر، أنه لازال الفنان محمد رمضان يذكر جمهوره بحادثه المؤسف مع الطيار أشرف أبو اليسر، وذلك من خلال إعادة نفس الموقف كل فترة مع أشخاص أخرين، فتارة مع مضيفات الطيران، وأخرى مع طاقم طائرة بالكامل.

وظهر محمد رمضان خلال الصور، التي نشرها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، “إنستجرام”، مع 3 طيارين رافعين علامة نمبر وان الذي اشتهر بها رمضان منذ أن ذاع صيته في الوسط الفني.

وبرغم مرور دقائق قليلة على نشر الصورة، بدأت تعليقات الجمهور المهاجمة لمحمد رمضان، اذ جاءت على النحو الأتي: “دير بالك لا يشتكون بعد”، “تاني”، “طيار جديد عايز تطيره”، “ايه هتفنش دول كمان”، وغيرها من التعليقات المشابهة.