/668117/نائب-الشرقية-عن-التنسيقية-يطالب-بإنشاء-مكاتب-بريد-قرى-كفر-محسن-وقطيفة-وكفر-أبوالديب-بالابراهيمية

تقدم النائب الدكتور خالد بدوي، عصو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النوابن موجه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موجه للواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، بشأن إنشاء مكاتب بريد بقرية كفر محسن -و قرية قطيفة مباشر-و قرية كفر أبو الديب - مركز الابراهيمية - محافظة الشرقية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم خالد بدوي بطلبات احاطة بشأن مكاتب بريد قرى الابراهيمية

تجدر الاشارة إلى أن تنسيقية شباب الاحزاب عقدت أمس صالون بعنوان "المصريون فى الخارج نجاحات وتحديات ومستهمة فى تنمية الاقتصاد"الذي يعقد الان ويبث عبر صفحة تنسيقية شباب الأحزاب والسايسيين على فيسبوك وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم وذلك للحديث عن استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين في الخارج التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، بالإضافة إلى الحديث عن مساهمات المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني والعقبات التي تواجه بعضهم في الاستثمار واقتراح حلول لها.

واستضاف الصالون بجانب الوزيرة لتوسعة دائرة النقاش والمشاركة من المتخصيين وكافة الأطراف النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وأحمد صقر المقيم بالخارج والمستثمر بمشاريع ناشئة في مصر ويقوم على إدارة الصالون النائب والكاتب الصحفي عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.