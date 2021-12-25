/668118/شهيرة-عن--سبب-حادث-عمرو-محمود-ياسين-نام-وهو-سايق

تحدث الفنانة شهيرة، عن حادث السير الذي تعرض له نجلها عمرو محمود ياسين خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بأنه سيصيبه مكروه بسبب شدة الإرهاق الذي يتعرض له نتيجة لتصوير مسلسله الجديد «نصيبي وقسمتك»

دوت الخليجيرصد تفاصيل حادث السير الذي تعرض له عمرو محمود ياسين وتطورات حالته الصحية

وكتبت شهيرة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الحمدلله والشكر لله انك نجيت أبني يارب وسمعت لدعايا أمبارح ياجماعه وقفت في الشباك الفجر ادعى لربنا يحميه ويحفظه عشان خايفه عليه لأنه لا ينام في اليوم إلا ساعتين».

وتابعت: «بقاله كده اكتر من اسبوع بيكتب ويروح التصوير يطمئن علي كل تفصيله إرهاق ذهني وجسدي غير أنساني عشان كده كنت خايفه عليه مجاش في دماغي حادثه وانا بدعيله وأقول يارب احفظه بعينك التي لاتنام احميه من كل شر يارب بحق أسمك الأعظم الذي إذا دعينا به أجب»

وأضافت: «كل ده ياجماعه لأنه في حاله إرهاق رهيبه لأنه بيعرض علي الهوا (نصيبي وقسمتك ) لكن انه يحصله حادثه اتاريني يارب كنت بدعي وحاسه ان في خطر عليه صحيا لكن حادثه !! يارب بشكرك وبشكر فضلك عليا يارب تمم علي خير هو نايم دلوقت مقدرش حتي يعمل أشعه يارب لما يعملها يبقي خير يارب دعواتكم بالستر»

وأضافت: «طبعا الحادثه نام وهو سايق، أسترها يااكرم الأكرمين يارب».

عمرو محمود ياسين يطمأن الجمهور على حالته

ونشر عمرو محمود ياسين، صور لسيارته المحطمة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها، مطمئنا جمهوره: «الحمدلله قدر الله وما شاء فعل وانا بخير الحمدلله».

عمرو محمد ياسين يستمتع بنجاحات الجزء الرابع من نصيبي وقسمتك

وبدأ منذ أيام عرض الموسم الرابع من مسللس «نصيبي وقسمتك» الذي شهد تعاون المنتج أحمد عبدالعاطي والمؤلف عمرو محمود ياسين لثلاث مرات، وعُرضت مؤخرًا الحدوتة الأولى من المسلسل والتى تحمل اسم «النظارة البيضاء»، بطولة أمير المصرى، كارولين خليل، أحمد صيام، وأحمد حلاوة ومصطفى أبو سريع، وسماء إبراهيم، وإخراج عصام نصار، وتدور أحداث القصة في إطار درامي تشويقي.