/668120/وزير-النقل-يستعرض-خطة-الدولة-في-إنشاء-المحاور-بمحافظات-الصعيد

قال وزير النقل الوزير كامل الوزير، إنه تم العمل على خطة جديدة لاستكمال إنشاء 3 محاور جديدة وهي "المراغة ودشنا ودار السلام، وذلك لما تم تنفيذه من قبل.

وزير النقل: محور النيل تم تنفيذه 3 مليار جنيه

وأكد وزير النقل خلال كلمته في الاحتفالية التي يشهدها الوجة القبلي اليوم، بحضور رئيس الجمهورية، أن محور النيل إذا تم تنفيذه في عام 2009 كان سيكلف 423 مليون جنيه، لأن سعر طن الحديد وقتها بلعغ 4150 جنيها والأسمنت 500 جنيه، وفي 2017 اتضحت تكلفة المحور 2 مليار جنيه، وفي العام الحالي يتم تنفيذه بتكلفة 3 مليار جنيه، ومن المتوقع في عام 2024 يصل إلى 3.5 مليار جنيه.

وأضاف الوزير أن محور كلابشة تم الانتهاء منه في أكتوبر من عام 2020، حتى وصلت تكلفته إلى مليار و50 مليون جنيه، ولو انتهت الدولة من هذه المحاور في وقت واحد لم تكلف هذه التكلفة الباهظة، وسوف نسير على الأهالي الحركة والتنقل، وبالتالي من مصلحة الدولة الانتهاء من المحاور في عامين أكثر حدممكن.

الرئيس السيسي يفتتح عددًا من المشروعات القومية في الصعيد

كان الرئيس السيسي حضر صباح اليوم السبت، احتفالية عدد من المشروعات القومية في عددًا من المحافظات الصعيد، ما بين الطرق والمحاور والمجمعات الصناعية.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الداخلية، مستعدون لزيادة الدعم المقدم للمشروعات بالمجمعات الصناعية فى حال كان تأثيرها على الناتج المحلي إيجابيًا، مضيفًا: “يجب أن يكون هناك تقنين للمصانع التى تعمل بدون ترخيص".

واستكمل الرئيس السيسي:" أوعوا تفتكروا أن البلد هدفها استجداء ضرائب.. حركتنا حركة بناء وليست حركة حساب”، مشيرًا: ” الدولة تستهدف تقنين أوضاع الوحدات الصناعية المخالفة لتعزيز التنمية والبناء”.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي:” الدولة تقوم بتجهيز المجمعات الصناعية للتيسير على المستثمرين”.