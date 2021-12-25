الرئيس السيسي ممازحًا أحد المقاولين: اشتغل وخد 25 % من التكلفة ولما تخلص هديلك الباقى

/668124/الرئيس-السيسي-ممازحا-أحد المقاولين-اشتغل-وخد-25--من-التكلفة-ولما-تخلص-هديلك-الباقى

أكد وزير النقل، الفريق كامل الوزير، على أن رؤية الوزارة تستهدف توفير وسائل نقل حديثة وصديقة للبيئى، وأيضًا المساهمة فى خطة التنمية.

دوت الخليج

كامل الوزير: الوزارة تسعى إلى تحقيق معدلات الأمان والسلامة

كما شدد وزير النقل، الفريق كامل الوزير، على أن الوزارة تسعى إلى تحقيق معدلات الأمان والسلامة، وأيضًا خلق فرص عمل.

كما استعرض الفريق كامل الوزير، مشروعات وزارة النقل، خلال السنوات الماضية، والتى يأتي على رأسها إنشاء وتطوير 17000 كم طرق رئيسية.

وأشار الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إلى أنه قد تم إنشاء 22 محور على النيل، وأيضًا تأسيس 1000 كوبري ونفق.

الرئيس السيسي ممازحًا أحد المقاولين: "اشتغل وخد 25 % من التكلفة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن الدولة تقف إلى جانب أصحاب المصانع وتستهدف تقنين المصانع غير المرخصة.وخلال حديثه، قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديث وزير النقل للتطرق بشأن إنشاء عدد من المحاور والكباري فى مناطق محددة بجنوب الصعيد، قائلًا:" لازم نضغط عمل المحاور والكباري المطلوب تنفيذها فى مركز «دشنا»

ووجه الرئيس السيسي، حديثه إلى أحد المقاولين:" تشتغل فى محاور «دشنا» ولما تخلصه تاخد الفلوس بعدها سنة، مضيفًا:" لا خلاص هاتعمله وتاخد 25% والباقي هانديهولك وقت آخر".

وتابع:" الناس اللى شغالة مع الدولة جدعان اوى، مضيفًا:" أنتم عارفين يعني اية ينفذ مشاريع بقيمة مليارات وياخد 25% فقط".